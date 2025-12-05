A869 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 5 de dezembro

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 5 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a jovem Karina da Silva Marinho, de 39 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.
A senhora Antônia de Fátima B. Valêncio (foto abaixo), de 68 anos, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá 15h30. O sepultamento foi marcado para às 16 horas.
REGIÃO – Na vizinha cidade de Tarumã, às 15 horas, será sepultado o senhor José Mendes Pinto, de 86 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.
DIA 4 – Nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro, houve cinco sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
Todos no período da tarde.
O senhor Luís Moreno, de 64 anos, foi sepultado às 14 horas.
O sepultamento do senhor Aristides Innocêndio de Carvalho, de 90 anos, aconteceu às 15 horas.
Às 15h30, foi sepultado o servidor municipal Mozart Rezende da Silva (foto abaixo), de 58 anos.
Logo depois, às 16 horas, houve o sepultamento do senhor Loutfallah Mahfouzel Khouri, de 95 anos.
No final da tarde, às 16h30, foi sepultada a senhora Helena de Oliveira, de 79 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!