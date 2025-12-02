A867 – Sepultamentos em Assis neste dia 2 de dezembro

Sepultamentos programados para o Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, nesta terça-feira, dia 2 de dezembro.

A senhora Maria José Reis de Andrade, de 91 anos, que morreu em São Paulo, está sendo velada no próprio cemitério e será sepultada às 13h30.

O corpo da senhora Maria Helena Nespolo, de 74 anos, que também morreu em São Paulo, será transladado para Assis, mas ainda não foi definido o local do velório e nem o horário do sepultamento.

Na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, está sendo velado Givanildo da Conceição, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado o senhor Claudinês Rosa da Silva, de 70 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!