A862 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 29 de novembro

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 29 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Dirce Guadagnim Bonilho, de 84 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

O construtor Donizete Aparecido Recco (foto abaixo), de 68 anos, está sendo velado no Centro Funerário Peniel, na avenida Marechal Deodoro, na esquina da Praça da Bandeira, de onde sairá o cortejo fúnebre às 16 horas. O sepultamento foi marcado para as 16h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota, haverá o sepultamento da senhora Edneia Aparecida D. Nascimento.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

 

Veja também

A859 – Bil, ex-motorista da Câmara, será sepultado em Maracaí

O motorista aposentado da Câmara Municipal, Severino José da Silva, o ‘Bil‘, que morreu aos …

Criado por Urias Turbiani |
© Copyright 2025, Todos os Direitos Reservados