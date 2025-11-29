A862 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 29 de novembro

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 29 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Dirce Guadagnim Bonilho, de 84 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.
O construtor Donizete Aparecido Recco (foto abaixo), de 68 anos, está sendo velado no Centro Funerário Peniel, na avenida Marechal Deodoro, na esquina da Praça da Bandeira, de onde sairá o cortejo fúnebre às 16 horas. O sepultamento foi marcado para as 16h30.
REGIÃO – Em Cândido Mota, haverá o sepultamento da senhora Edneia Aparecida D. Nascimento.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!