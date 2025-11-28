A861 – Sepultamentos em Assis neste dia 28 de novembro

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 28 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
O senhor Jurandir dos Santos, de 64 anos, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas. O sepultamento acontecerá às 13h30.
No final da tarde, às 16h30, haverá o sepultamento da senhora Lídia de Fátima Oliveira Cruz, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, de onde sairá o cortejo fúnebre às 16 horas.
REGIÃO – A senhora Maria Granado Martins, de 95 anos, está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, mas, às 15 horas, o corpo será levado para Florínea, onde será sepultado.
Em Cândido Mota, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Manoel Casado, conhecido como ‘Mané do Bar‘ (foto abaixo), que tinha 88 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!