A863 – Luciano Baiano se apresenta; jogadores começam a chegar

O novo técnico do VOCEM, Luciano Baiano, já está em Assis.

Ele deve ser apresentado neste domingo, dia 30 de novembro, no novo Centro de Treinamento do ‘Esquadrão da Fé’, o SECAC, à margem da rodovia Raposo Tavares.

Ele se juntou ao assistente técnico Edmilson Pereira, que, há algumas semanas, acompanha as reformas e adaptações do novo espaço e mantém contato com alguns jogadores que o clube tem interesse na contratação.

Segundo a diretoria mariana, os primeiros atletas chamados por Luciano Baiano devem se apresentar neste final de semana. Junto com eles, alguns atletas da região devem participar de um processo de avaliação.

Gramado do SECAC está sendo preparado para treinos