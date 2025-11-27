A860 – Um sepultamento em Assis neste dia 27 de novembro

Há um sepultamento programado para esta quinta-feira, dia 27 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da manhã, aconteceu o sepultamento da senhora Silvana Alves da Rocha Fernandes, de 50 anos, que foi velada no Centro Funerário Peniel.
REGIÃO – Na vizinha cidade de Cândido Mota, será sepultado o senhor Luiz Leite, de 89 anos.
Em Tarumã, haverá o sepultamento da senhora Helena Francisco da Silva Nascimento, de 78 anos, que está sendo velada na Igreja Assembleia de Deus daquela cidade.
O motorista aposentado da Câmara Municipal, Severino José da Silva, o ‘Bil‘ (foto abaixo), de 70 anos, está sendo velado em Maracaí, onde acontecerá o sepultamento às 10 horas.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!