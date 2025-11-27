A859 – Bil, ex-motorista da Câmara, será sepultado em Maracaí

O motorista aposentado da Câmara Municipal, Severino José da Silva, o ‘Bil‘, que morreu aos 70 anos, na tarde desta quarta-feira, dia 26 de novembro, no Hospital Regional, será sepultado na vizinha cidade de Maracaí na manhã desta quinta-feira, dia 27.

Antes de servir a Câmara Municipal, Bil foi motorista da Prefeitura, tendo sido condutor do ônibus que transportava atletas de várias modalidades e, durante muitos anos, dirigiu o coletivo que levava a delegação do VOCEM nos jogos do Campeonato Paulista nas décadas de 80 e 90.

Após se aposentar, Bil começou a atuar como produtor e vendedor de mandiocasm criando uma seleta freguesia. Logo passou a ser conhecido por ‘Bil da Mandioca’.

Nos últimos anos, ‘Bil’ enfrentou um grave problema de saúde. Passou os últimos 50 dias da vida internado no Hospital Regional, onde morreu por conta de uma infecção generalizada.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Bil era motorista aposentado da Câmara