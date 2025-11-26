A858 – Três sepultamentos em Assis neste dia 26 de novembro

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 26 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da manhã, às 8h30, será sepultado o senhor Edson Evangelista de Santana (foto abaixo), de 78 anos, que foi velado no Complexo Prudenciana, de onde saiu o cortejo fúnebre às 8 horas.
Às 10 horas, haverá o sepultamento da senhora Luzia Marta da Conceição (foto abaixo), de 93 anos.
A jovem Ana Paula Maria da Silva Moreira, de 36 anos, que morreu na cidade de Parapuã-SP, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30. O sepultamento acontecerá às 11 horas.
REGIÃO – Em Quatá, aconteceu o sepultamento da jovem Stefany Caroliny Francisco (foto abaixo), de 21 anos, que foi velada em Paraguaçu Paulista.
Na vizinha cidade de Tarumã, será velado e sepultado o senhor Daniel de Brito, de 69 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!