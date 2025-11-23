A855 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 23 de novembro

Há cinco sepultamentos programados para este domingo, dia 23 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No período da manhã, às 10h30, foi sepultado o senhor João Batista Soares, de 66 anos, velado no próprio cemitério.
Logo depois, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Silvia Pinkovay Nascimento, de 69 anos.
No início da tarde, às 14 horas, será sepultada a senhora Irene Bonfani Barbosa, de 89 anos, que está sendo velada no Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.
O senhor Juvenil Miranda de Oliveira, de 61 anos, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas, e o sepultamento foi marcado para às 15 horas.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Raul Francisco Barbosa, de 77 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.
REGIÃO – Na vizinha cidade de Cândido Mota, às 11 horas, será sepultado Laércio Teka Marroni, de 82 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!