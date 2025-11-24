A856 – Sepultamento em Assis neste dia 24 de novembro

Há um sepultamento programado para esta segunda-feira, dia 24 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 10h30, será sepultada a senhora Silene de Jesus Gomes (foto abaixo), de 69 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax Home, na rua Padre Anchieta, 1280, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado o senhor Paulo Sérgio de Almeida, de 76 anos.

Na cidade de Borá, haverá o sepultamento da senhora Maria Severina da Conceição, de 75 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!