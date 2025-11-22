A854 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 22 de novembro

Há quatro sepultamentos programados para este sábado, dia 22 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Aparecido Balbino da Silva, de 74 anos, foi sepultado às 10 horas.

Logo depois, às 11 horas, houve o sepultamento da senhora Yolanda Furnier Fernandes, de 87 anos.

No período da tarde, às 15 horas, será sepultada a senhora Dolores Martins Pugliesi, de 96 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14h30.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Vilma Nigro Sturion, de 94 anos, que está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado o senhor Nelson de Oliveira, de 64 anos.

Na cidade de Paraguaçu Paulista, houve o sepultamento do senhor Pedro Soares Cavalcante, de 92 anos.

DIA 23 – Neste domingo, dia 23, em Cândido Mota, será sepultado Laércio Teka Marroni, de 82 anos, que estará sendo velado no Velório Municipal. Teka Marroni, como era conhecido, foi secretário municipal de Assistência Social na administração do saudoso prefeito Aparecido Roberto Cidinho de Lima, e foi candidato a prefeito de Cândido Mota.

Em Assis, haverá o sepultamento do senhor Raul Francisco Barbosa,

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos.