A839 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 4 de novembro

Há quatro sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 4 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor João Damas da Silva, de 84 anos, que está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.
No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento do senhor Antonino Cláudio Esperança, de 82 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13 horas.
O senhor João Ceciliato, de 82 anos, está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento foi marcado para às 15h30.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Neusa Porfiria da Silva, de 80 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.
DIA 5 – Já está programado para às 10 horas desta quarta-feira, dia 5 de novembro, o sepultamento de Davi Ferreira Pinheiro, de 62 anos, que morreu em São José do Rio Preto. O velório acontecerá na sala nobre do Centro Funerário São Vicente.
REGIÃO – Em Cândido Mota, às 13 horas, será sepultada a senhora Rosalina Leite José, de 82 anos, que era viúva do popular ‘Tonhão da Padaria’.
Na cidade de Maracaí, haverá o sepultamento da senhora Isabel Antônia da Conceição, de 84 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!