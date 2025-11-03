A838 – Sepultamento em Assis neste dia 3 de novembro

Há um sepultamento programado para este início de semana no Cemitério Municipal da Saudade.

A senhora Neusa Porfiria da Silva, de 80 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento, que poderá acontecer até mesmo na terça-feira, dia 4.

REGIÃO – Em Cândido Mota, no final da tarde, será sepultada a senhora Maria Rodrigues de Almeida Geraldo, de 64 anos.

FINADOS – No domingo de Finados, de 2 de novembro, houve dois sepultamentos no Cemitério da Saudade, em Assis.

O senhor Valderci da Silva, de 73 anos, foi sepultado às 15h30.

Logo depois, às 16 horas, aconteceu o sepultamento da senhora Noêmia Ananias da Silva, de 93 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!