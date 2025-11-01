A837 – Três sepultamentos em Assis neste dia 1º de novembro

Há três sepultamentos programados para este sábado, dia 1º de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da manhã, às 9 horas, foi sepultada a jovem Sônia Flores Astoraqui, de 25 anos.
Logo depois, às 10 horas, houve o sepultamento do senhor Afonso dos Santos, de 70 anos.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultado Sebastião Ordivino dos Santos, de 50 anos, que foi encontrado morto em uma construção na tarde desta sexta-feira, dia 31 de outubro.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!