A833 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 29 de outubro

Há quatro sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 29 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
Todos no período da tarde.
A senhora Neusa Carlos Moya, de 75 anos, está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14 horas. O sepultamento acontecerá às 14h30.
Logo depois, às 15 horas, será sepultado o senhor Antônio Filho de Oliveira, de 64 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14h30.
Às 15h30, será sepultada a senhora Ana Leite dos Santos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas.
O senhor Joaquim Machado de Oliveira, de 94 anos, está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento foi marcado para às 16 horas.
REGIÃO – Em Cândido Mota, haverá o sepultamento da senhora Mara de Almeida Barros, de 81 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!