A834 – Um sepultamento em Assis neste dia 30 de outubro

Há um sepultamento programado para esta quinta-feira, dia 30 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Vilma Maria Lopes Gonçalves, de 72 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Geraci Pessoa de Souza, de 82 anos.

Na cidade de Tarumã, também às 11 horas, será sepultado o senhor José Teodoro, de 79 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!