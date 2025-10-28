A832 – VOCEM deixa CT, lança campanha de sócios e pode anunciar volta de Luciano Baiano

Dando sequência ao discurso de ‘reconstrução do VOCEM’, a nova Diretoria Executiva, junto com o Conselho Deliberativo, após o registro da ata de eleição e posse dos novos dirigentes, deu início às primeiras medidas administrativas.

CT – O primeiro passo foi mudar o local do Centro de Treinamento ‘Padre Beline’, que funcionava há quase 10 anos numa área da Assis Diesel. “Tentamos negociar com os empresários de Marília, que assinaram um contrato de gestão da base com a direção antiga do clube, mas, infelizmente, não chegamos a um acordo”, explicou o presidente Fábio Mânfio.

No final de semana, todos os móveis e equipamentos do clube foram retirados da área (foto abaixo) e levados para um outro local, à margem da rodovia Raposo Tavares, onde funcionará o novo Centro de Treinamento. “Em breve, receberemos a imprensa e representantes da torcida em nossas novas instalações”, explicou o dirigente.

Caminhão levando mudança do VOCEM

SÓCIOS – O VOCEM lançou nesta terça-feira, dia 28 de outubro, um plano de captação de recursos para atrair sócios torcedores e patrocinadores.

“Definimos os valores e finalizamos o material publicitário para o lançamento das campanhas (veja valores abaixo)”, confirmou o presidente Fábio Mânfio.

A meta, segundo ele, é atrair o maior número possível de sócios torcedores, que terão benefícios na aquisição dos produtos oficiais do clube e dos ingressos para assistir à disputa dos jogos do Campeonato Paulista da Série A-4, que deverá ter início somente no final de janeiro.

DE VOLTA – Paralelamente às primeiras ações administrativas, o presidente Mânfio, junto com a diretoria de futebol, deve definir e anunciar, nos próximos dias, o perfil do novo treinador e os detalhes do planejamento da apresentação do elenco, que ocorrerá no final de novembro.

Pelo que o JS apurou, de acordo com o perfil pretendido pela nova diretoria, tudo parece estar caminhando para que Luciano Ferreira dos Santos, o ‘Luciano Baiano’, que dirigiu o VOCEM na Copa São Paulo e nas primeiras rodadas da segundona no ano de 2019, seja anunciado, ainda nesta semana, como novo treinador da equipe mariana.

“Prefiro não adiantar o nome, mas nesta semana devemos anunciar a comissão técnica”, despistou Mânfio.