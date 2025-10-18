A822 – VOCEM anuncia acordo com atacante Rafael Tanque

Fábio Mânfio, novo presidente do VOCEM, confirmou, com exclusividade ao JS, um acordo feito com o atacante Rafael Tanque (foto abaixo) que defendeu o time mariano em 11 jogos da Copa Paulista 2025 e marcou 5 gols. “Esse acordo foi uma grande vitória da nossa diretoria”, comemorou Mânfio

O atacante, contratado como um dos principais reforços do ‘Esquadrão da Fé’ para a disputa do Campeonato Paulista da Série A4, estreou na quinta rodada, no dia 8 de fevereiro, contra o São Caetano. Ele marcou o gol da vitória por 1 a 0, aos 17 minutos, e foi substituído na segunda etapa.

Em sua quarta apresentação com a camisa do VOCEM -sob o comando do novo técnico Paulinho McLaren- Tanque voltou a marcar na derrota por 2 a 1, diante do Araçatuba, em pleno Tonicão, no dia 19 de fevereiro. O segundo gol do atacante foi marcado em cobrança de penalidade máxima, aos 31 minutos.

No dia 26 de fevereiro, pela décima rodada do Paulista, Rafael Tanque marcou seu terceiro gol com a camisa mariana. Ele abriu o placar aos 3 minutos, mas o jogo contra o Colorado de Caieiras terminou 3 a 3, no estádio Tonicão. Antenor e Ibson marcaram os outros dois gols do VOCEM.

O quarto gol de Tanque foi marcado em Matão, na vitória do Esquadrão da Fé pelo placar de 3 a 2 . Tanque abriu o placar aos 31 minutos. A Matonense empatou, mas Ibson e Da Ora garantiram os três pontos para o time de Assis.

Na maiúscula vitória por 3 a 0, em São Paulo, contra o Nacional, Tanque não marcou. Da Ora, Gustavinho e Nícolas foram autores dos gols do time da Fé.

Na última rodada da primeira fase, diante do Paulista de Jundiaí, Rafael Tanque, cobrando pênalti, empatou e deu números finais ao placar de 1 a 1.

Com 18 pontos somados em 45 disputados, o VOCEM não conseguiu passar da primeira fase. Nas 15 partidas, o VOCEM venceu 4, empatou 6 e perdeu 5. Marcou 18 gols e sofreu 21.

Rafael Tanque encerrou sua participação como principal artilheiro da equipe mariana em 2025. Em 11 atuações, ele balançou a rede 5 vezes.

Rafael Tanque marcou 5 gols com a camisa do VOCEM

ACORDO – Ao término de seu contrato, alegando não ter recebido seus direitos trabalhistas, o atacante Rafael Tanque ajuizou uma ação contra a diretoria do VOCEM.

Após inúmeras tentativas de negociação, nesta semana a diretoria do VOCEM, “graças ao esforço do Departamento Jurídico e Financeiro”, segundo Mânfio, conseguiu celebrar um acordo com o atacante Rafael Tanque e colocar ponto final na ação.

“Ficamos felizes porque o jogador também compreendeu a nossa realidade financeira que impossibilitou e atender suas pretensões iniciais. Com esse gesto, ele mantém as portas abertas no clube”, agradeceu Mânfio.

Foi a sexta ação judicial que a nova diretoria do VOCEM conseguiu concluir. Mesmo assim o presidente Fábio Mânfio relata que a falta de receita imediata ainda impede de pensar no planejamento de 2026. Ele contou que ainda restam mais 11 processos trabalhistas em fase de instrução, audiências e execução. “Ainda não sabemos como conseguiremos discutir essas outras ações”, lamenta.

TÉCNICO – Apesar do aumento de rumores entre torcedores nos grupos de redes sociais, informando que o técnico Luciano Baiano já teria sido contratado para dirigir o time em 2026, o presidente Fábio Mânfio negou a informação ao JS: “Ainda não”.

A resposta, curta e emblemática, dá a entender que Luciano Baiano, de fato, continua sendo nome forte para ser contratado. Mas, no momento, isso não foi confirmado oficialmente.