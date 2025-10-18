A821 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 18 de outubro

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 18 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Às 10 horas, será sepultada a senhora Gláucia Maria Ferreira Lobo Munin, de 75 anos, que está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30.

O advogado Adalberto Ramos (foto abaixo), de 69 anos, está sendo velado no Centro Funerário Peniel, na avenida Marechal Deodoro, na esquina da Praça da Bandeira, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas. O sepultamento foi marcado para às 10h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Veja também

A818 – Três sepultamentos em Assis neste dia 15 de outubro

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 15 de outubro, no Cemitério Municipal da …

Criado por Urias Turbiani |
© Copyright 2025, Todos os Direitos Reservados