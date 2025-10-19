A823 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 19 de outubro

Há quatro sepultamentos programados para este domingo, dia 19 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da tarde, às 13 horas, será sepultado Guerino Ribelato Júnior, de 62 anos, que está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 12h30.
Logo depois, às 13h30, haverá o sepultamento da senhora Noêmia Guimarães de Oliveira, de 88 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.
José Henrique Lopes, de 44 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13h30. O sepultamento foi marcado para às 14 horas.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Zulmira Aparecida Vella Ciciliato, de 87 anos, que está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.
REGIÃO – Há cinco sepultamentos programados para este domingo, dia 19 de outubro, na vizinha cidade de Cândido Mota.
A senhora Helenir Galdino Vieira Almeida, de 74 anos, está sendo velada no Velório Municipal.
Fernanda Aparecida da Silva, de 45 anos, está sendo velada no Velório Municipal.
O senhor Virgílio Antônio da Silva, de 74 anos, está sendo velado no Velório Municipal.
A senhora Leonina Maria Ferreira Caprioli, de 77 anos, está sendo velada no Velório Municipal.
A senhora Neusa Camilo está sendo velada no Velório Municipal.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!