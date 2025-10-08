A809 – Três sepultamentos em Assis neste dia 8 de outubro

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 8 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Às 10 horas, será sepultada a jovem estudante Ysmmara Fernanda de Souza Oliveira (foto abaixo), de 18 anos, que está sendo velada na Igreja Assembleia de Deus da vila Maria Isabel, de onde sairá o cortejo fúnebre às 9h30. Segundo o profissional médico que assinou a Certidão de Óbito, a jovem estudante morreu na Santa Casa de Assis na madrugada desta terça-feira, dia 7 de outubro, vítima da H1N1.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento do senhor Romel da Mota Bordin, de 65 anos, que está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No período da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Jerônimo Diniz de Oliveira, de 92 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário são Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

REGIÃO – Em Paraguaçu Paulista, haverá o sepultamento do senhor Joaquim Peres, de 89 anos.

Na cidade de Tarumã, às 16 horas, será sepultada a senhora Jandira Barros da Silva, de 89 anos.

No vizinho município de Cândido Mota, haverá o sepultamento da senhora Maria Buono Sanches, de 94 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

 

Veja também

A805 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 4 de outubro

Há quatro sepultamentos programados para este sábado, dia 4 de outubro, no Cemitério Municipal da …

Criado por Urias Turbiani |
© Copyright 2025, Todos os Direitos Reservados