A809 – Três sepultamentos em Assis neste dia 8 de outubro

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 8 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
Às 10 horas, será sepultada a jovem estudante Ysmmara Fernanda de Souza Oliveira (foto abaixo), de 18 anos, que está sendo velada na Igreja Assembleia de Deus da vila Maria Isabel, de onde sairá o cortejo fúnebre às 9h30. Segundo o profissional médico que assinou a Certidão de Óbito, a jovem estudante morreu na Santa Casa de Assis na madrugada desta terça-feira, dia 7 de outubro, vítima da H1N1.
No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento do senhor Romel da Mota Bordin, de 65 anos, que está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.
No período da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Jerônimo Diniz de Oliveira, de 92 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário são Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.
REGIÃO – Em Paraguaçu Paulista, haverá o sepultamento do senhor Joaquim Peres, de 89 anos.
Na cidade de Tarumã, às 16 horas, será sepultada a senhora Jandira Barros da Silva, de 89 anos.
No vizinho município de Cândido Mota, haverá o sepultamento da senhora Maria Buono Sanches, de 94 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!