A810 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 9 de outubro

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 10 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, será sepultado o senhor Vicente Dias (foto abaixo), de 81 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 8h30.

No período da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento da senhora Aparecida Rosalina Lima Barbosa, conhecida por ‘Dona Doca‘, de 94 anos, que está sendo velada na sala nobre do Centro Funerário Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

DIA 8 – No final da tarde desta quarta-feira, dia 8 de outubro, foi sepultado Claudemir José Bruno (foto abaixo), de 65 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!