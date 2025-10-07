A808 – Agente de trânsito morre ao bater viatura em treminhão de cana

O agente de trânsito Alexandre Basterson Goivinho (foto abaixo), de 46 anos, morreu após um trágico acidente registrado no final da noite desta segunda-feira, dia 6 de outubro, na rodovia vicinal Manoel Fernandes, entre Assis e Lutécia.

Basterson, como era conhecido, conduzia uma viatura oficial do Departamento de Trânsito, que colidiu violentamente com a lateral de um treminhão canavieiro, que saiu de um acesso de terra.

O acidente ocorreu por volta das 23h30, nas proximidades do Horto Florestal.

Segundo informações obtidas pelo JS, Basterson trabalharia na ronda até às 24 horas desta segunda-feira em companhia de um outro agente de trânsito.

No entanto, por volta das 23h30, Basterson teria deixado o colega em sua residência e informado que guardaria a viatura, mas, por razões ignoradas, teria seguido com a viatura em direção ao Horto Florestal, onde se envolveu no acidente.

Segundo o sargento Carmo, do Corpo de Bombeiro, comandante da equipe que prestou socorro, quando a viatura de resgate chegou ao local do acidente, a vítima estava “inconsciente, em parada cardiorrespiratória, e com suspeita de traumatismo”, disse.

“Fizemos o desencarceramento da vítima e a conduzimos ao Pronto-Socorro Referenciado do Hospital Regional”, contou o sargento Carmo, em entrevista à equipe de jornalismo da Rádio Difusora de Assis.

Nas primeiras horas da madrugada, a equipe médica do hospital confirmou a morte de Alexandre Basterson Goivinho.

A viatura do Departamento Municipal de Trânsito (foto abaixo) teve perda total.

Carro pilotado pelo agente ficou destruído

O corpo do agente de trânsito foi removido ao Instituto Médico Legal, onde seria submetido ao exame necroscópico.

Após ser liberado, o corpo será velado no cemitério de Assis, mas, no período da tarde, deverá ser transladado para a cidade de Palmital, onde o agente de trânsito residia.

Em Palmital, também haverá uma cerimônia de despedida, mas o sepultamento só deverá acontecer na manhã desta quarta-feira, dia 8.