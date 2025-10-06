A807 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 6 de outubro

Há quatro sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 6 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
Às 10h30, será sepultada a senhora Isabel Cristina Schwarz Rornback, de 69 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas.
No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento do senhor Benedito Batista da Silva, de 84 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10h30.
No início da tarde, às 13h30, será sepultado José Carlos Soares (foto abaixo), de 65 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13 horas.
No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento de Gustavo José do Vale, de 33 anos, que será velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente.
REGIÃO – Em Pedrinhas Paulista, às 11 horas, será sepultado o agricultor Dario Bianco (foto abaixo), de 52 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!