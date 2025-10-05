A806 -Três sepultamentos em Assis neste dia 5 de outubro

Há três sepultamentos programados para este domingo, dia 5 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Luiz Clausen, que está sendo velado no próprio Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da tarde, às 15h30, haverá o sepultamento do antigo funcionário do DER de Assis, Vander Pedro Rodrigues, de 65 anos, que morreu em Bauru, onde ele estava morando.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Luiza Ribeiro Basílio, de 86 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!