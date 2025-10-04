A805 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 4 de outubro

Há quatro sepultamentos programados para este sábado, dia 4 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 9h30, houve o sepultamento do senhor Francisco Américo Neto, de 85 anos, que era abrigado na Instituição de Longa Permanência do Jardim Alvorada.

No final da manhã, às 11h30, será sepultada a senhora Arlete Maria Venâncio, de 66 anos, que está sendo velada no próprio cemitério.

No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento da senhora Genny Consule Buzzo, de 90 anos, que está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.

No mesmo horário, 13h30, será sepultado Monival Domingues Júnior, de 49 anos, conhecido pelo apelido de ‘Tuco‘, que está sendo velado no Centro Funerário Peniel, na avenida Marechal Deodoro, 11, em Assis, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!