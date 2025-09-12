A786 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 12 de setembro

Há quatro sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 12 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
A senhora Maria de Lourdes S. Cassemiro (foto abaixo), de 52 anos, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30. O sepultamento foi marcado para às 15 horas.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Hermelinda Palacini Splicido, de 89 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.
A senhora Jurandir Santillio, de 83 anos, está sendo velada no Complexo Prudenciana, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.
O senhor Olavio Gonçalves (foto abaixo), de 82 anos, está sendo velado na rua Padre Anchieta, na esquina da avenida Otto Ribeiro, mas também não foi definido o horário do sepultamento.
DIA 13 – O senhor Jairo Ferreira Martins, de 78 anos, está sendo velado na sala Igreja Presbiteriana Renovada da vila Glória, de onde sairá o cortejo fúnebre neste sábado, dia 13 de setembro às 14 horas. O sepultamento acontecerá às 14h30.
REGIÃO – Em Cruzália, será sepultada a senhora Terezinha Jacinto de Oliveira, de 81 anos.
Na cidade de Pedrinhas Paulista, haverá o sepultamento do senhor Acácio Gonçalves Cardoso (foto abaixo), de 75 anos.
Em Cândido Mota, será sepultada a senhora Edith Josefa da Conceição Silva (foto abaixo), de 83 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!