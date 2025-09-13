A787 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 13 de setembro

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 13 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Os dois no período da tarde.

Às 15 horas, será sepultado o senhor Jairo Ferreira Martins, de 78 anos, que está sendo velado na Igreja Presbiteriana Renovada da vila Glória, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.

Logo depois, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria Aparecida Rigueti Bordoni, de 84 anos, que está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

