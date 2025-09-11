A785 – Três sepultamentos em Assis neste dia 11 de setembro

Há três sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 11 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
A senhora Ena Anatalia Bertoncine Gonçales, de 97 anos, está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30. O sepultamento acontecerá às 10 horas.
No período da tarde, às 15 horas, haverá o sepultamento de Sérgio Luis Souza dos Santos (foto abaixo), de 57 anos, antigo morador da vila Operária. O velório acontece na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Orlando dos Santos, que está sendo velado no próprio cemitério.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!