A784 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 10 de setembro

Há quatro sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 10 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da manhã, às 8 horas, foi sepultada a senhora Severina Manoel de Oliveira (foto abaixo), de 70 anos.
No final da manhã, às 10h30, haverá o sepultamento do servidor municipal aposentado João Miguel Lofrano (foto abaixo), de 60 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas.
A senhora Djanira de Toledo, de 67 anos, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas. O sepultamento acontecerá às 13h30.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Dalvo Bergamasco, de 90 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!