A783 – Três sepultamentos em Assis neste dia 9 de setembro

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 9 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
A senhora Sueli Ramos, de 50 anos, está sendo velada no próprio cemitério e será sepultada às 10 horas.
O senhor Lindolfo José dos Santos, de 72 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento acontecerá às 15h30.
O senhor Sidnei da Silva está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30. O sepultamento foi marcado para às 16 horas.
RECONHECIDOS – Foram reconhecidas as vítimas do acidente ocorrido na SP-333, rodovia Miguel Jubran, na noite de domingo, dia 7 de setembro. Os corpos de Elaine Soares da Silva Cruz (foto abaixo), de 35 anos, e Caio César dos Santos Oton Reis, de 31 anos, serão velados e sepultados em Cotia-SP.
DIA 10 – No início da manhã desta quarta-feira, dia 10, em Assis, será sepultada a senhora Severina Manoel de Oliveira
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!