A782 – Sepultamentos em Assis neste dia 8 de setembro

Sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 8 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Aparecida de Fátima Oliveira Lima, de 58 anos, está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas. O sepultamento acontecerá às 10h30.

Os corpos de Elaine Soares da Silva Cruz, de 35 anos, e Caio Cesar dos Santos Oton Reis, de 31 anos, identificados como vítimas do acidente ocorrido na SP-333 na noite deste domingo, dia 7 de setembro, continuam no Instituto Médico Legal de Assis aguardando reconhecimento visando serem liberados às famílias para velórios e sepultamentos, que ainda não têm locais e horários definidos, respectivamente.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado o senhor José Mamedes dos Santos, conhecido pelo apelido de ‘Foguinho‘, de 70 anos.

Também em Cândido Mota, haverá o sepultamento do senhor Rubens Augusto Fernandes (foto abaixo), de 61 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!