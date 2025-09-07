A781 – Sepultamentos em Assis neste final de semana

Três sepultamentos registrados neste final de semana, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã deste sábado, dia 6 de setembro, foi sepultada a senhora Marina Totti da Cruz (foto abaixo), de 87 anos.

No período da tarde, às 14 horas, houve o sepultamento do jovem João Vitor Castorino de Araújo Alcântara, de 26 anos.

DOMINGO – Neste domingo, dia 7 de setembro, às 16 horas, será sepultada a senhora Maria de Fátima Alves, de 67 anos, que está sendo velada no salão da Paróquia Nossa Senhora das Dores, na rua Pinheiro Machado, na Vila Operária, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

SEGUNDA-FEIRA – Para a manhã desta segunda-feira, dia 8 de setembro, já está programado o sepultamento da senhora Aparecida de Fátima Oliveira Lima, de 58 anos, que será velada no Complexo Prudenciana.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!