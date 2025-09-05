A780 – Morre dona Marina Totti da Cruz, aos 87 anos

Morreu na manhã desta sexta-feira, dia 5 de setembro, na Santa Casa de Assis, aos 87 anos, a senhora Marina Totti da Cruz (foto abaixo), que trabalhou por quase 20 anos e se aposentou na empresa Sabeh Magazine.

Tradicional moradora de uma viela na vila Ribeiro, dona Marina era conhecida pelos vizinhos como “a mulher da bicicletinha”, em referência à pequena bicicleta que ela usava como meio de locomoção.

O velório da dona Marina Totti da Cruz acontecerá no Complexo Prudenciana e sepultamento será realizado na manhã deste sábado, dia 6 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!