A777 – Três sepultamentos em Assis neste dia 3 de setembro

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 3 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultado Elias Tamarozi, de 55 anos, que está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30.

Logo depois, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Lourdes Aparecida Silva Santana, de 67 anos, que está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10h30.

Ainda não foi definido o horário do sepultamento do senhor Israel Azarias Batista, de 66 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Paulo.

O corpo do senhor Ademar Marson Filho, de 82 anos, que morava em Assis, será levado para Londrina, onde haverá a cerimônia de cremação.

REGIÃO – Na vizinha cidade de Cândido Mota, será sepultado o senhor Adelino Néias, de 81 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!