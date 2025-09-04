A778 – Três sepultamentos em Assis neste dia 4 de setembro

Há três sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 4 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
A senhora Nadyr Capelasso (foto abaixo), der 87 anos, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, 851, na esquina do Hospital Regional, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.
O senhor José Pedro Fagundes, de 74 anos, está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30. O sepultamento acontecerá às 15 horas.
Logo depois, às 16 horas, será sepultada a senhora Pedrina das Dores Machado, de 60 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.
REGIÃO – Em Cândido Mota, acontecerá o sepultamento do senhor Arnide Nicodemos Guedes, de 87 anos. O corpo está sendo velado no Velório Municipal.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!