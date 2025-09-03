A776 – Diretoria assume o VOCEM com discurso de “reestruturação administrativa e financeira”

Com o discurso de “reconstrução e reestruturação administrativa e financeira, sem olhar para o passado ou apontar culpados pela dívida herdada -que pode chegar a R$ 1,2 milhão-“, um grupo liderado por Fábio Luís Mânfio aceitou o desafio de assumir a direção do VOCEM nos próximos dois anos.

A Assembleia Extraordinária, que contou com membros da torcida organizada ‘Sangue Mariano’, aconteceu na noite desta terça-feira, dia 2 de setembro, na Câmara Municipal.

Além de eleger a Diretoria Executiva, também foram eleitos os membros do novo Conselho Fiscal (leia abaixo).

Em seu discurso, Mânfio garantiu que o VOCEM, “diferente do que ocorreu nos anos anteriores, não será comandado por uma ou duas pessoas, mas será administrado por grupo, onde cada diretor responderá por sua área”, prometeu.

O primeiro vice-presidente do VOCEM será o ex-jogador do clube, Biro-Biro, junto com o diretor Ednilson Pena, que ficará responsável por acompanhar o trabalho da comissão técnico e treinamentos.

O segundo vice-presidente, Abílio Duarte Neto, ficará encarregado de apresentar um planejamento visando captar recursos para honrar os compromissos assumidos e a formação do elenco “com os pés no chão”, disse.

O contador Alexsander Seródio, ‘Alecão’, será responsável por controlar as finanças e a contabilidade do clube, além de negociar, junto com o Departamento Jurídico, as ações trabalhistas em andamento. “Adotaremos a transparência e austeridade no controle de gastos”, resumiu.

O professor de Educação Física Anderson Vieira assumirá o controle das categorias de base e, junto com o presidente Fábio Mânfio, já planeja rediscutir o contrato de parceria firmado com a empresa de Marília que administra o Centro de Treinamento ‘Padre Beline’ e as equipes sub-11 e sub-12 na disputam do Campeonato Paulista.

Nova diretoria do VOCEM

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: Fábio Luis Mânfio

Vice-Presidente: Antônio Gildemar de Lima (Biro-Biro)

Vice-Presidente: Abílio Nogueira Duarte Neto

CONSELHO FISCAL

Presidente: João Paulo Silva de Moraes

Vice-Presidente: João Luis Arlindo Fabosa

Secretário: Henrique Cesar Escardueli Almeida

CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente: Luis Antônio Ferraz

Vice-Presidente: Adalto Sampaio

Secretário: Einsehower Santana

FPF – Antes de ser eleito presidente do VOCEM, Fábio Mânfio esteve em São Paulo, na sede da Federação Paulista de Futebol, onde participou do Conselho Pré-Arbitral do Campeonato Paulista da Série A-4 2026, que poderá ter uma nova fórmula de disputa e reduzir o período de duração.

Mânfio aproveitou para se apresentar ao presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos (foto abaixo), e expor seus planos à frente do Esquadrão da Fé para os dois próximos anos.

Reinaldo Carneiro, Fábio Mânfio e William Nascimento