A775 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 2 de setembro

Há dois sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 2 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No período da manhã, às 9 horas, será sepultada a senhora Ivone Roberto de Souza (foto abaixo), de 71 anos.
No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento de Marco Antônio Oliveira e Silva, o ‘Binão‘ (foto abaixo), de 62 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário são Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.
REGIÃO – Em Tarumã, no final da tarde, será sepultado o senhor Valdemir Szemodic, de 72 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!