A774 – LUTO NO FUTEBOL – Morre Marco Antônio ‘Binão’

Mais um dia triste para o futebol de Assis.

Morreu na madrugada desta terça-feira, dia 2 de setembro, no Hospital Regional de Assis, o ex-atacante Marco Antônio Oliveira e Silva, o ‘Binão‘ (foto abaixo), aos 62 anos.

A informação, ainda não confirmada oficialmente, é que ele estaria um procedimento cardíaco, mas estava com a pressão descontrolada.

O corpo será velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

O sepultamento acontecerá às 16 horas, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

CRAQUE – Binão era reconhecido por muitos torcedores e, principalmente, pelo saudoso técnico Maurício Costa, como um dos melhores atacantes que saiu do futebol de Assis.

Binão teve o auge de sua carreira vestindo a camisa do Marília Atlético Clube na década de 80, mas foi, inúmeras vezes, campeão amador e regional, atuando por diferentes clubes.

Além do futebol, Binão era um amante do jogo de truco, onde colecionou mais uma legião de amigos, todos abalados e entristecidos com a sua repentina partida.

Nossos sentimentos à família e aos amigos.