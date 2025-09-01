A773 – Três sepultamentos em Assis neste dia 1º de setembro

Há três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 1º de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultado Pedro Bonifácio de Souza.

No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento de Aparecido Correa de Oliveira, o ‘Pidão‘ (foto abaixo), de 65 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

A farmacêutica Leandra Maria Feliciano (foto abaixo), de 45 anos, que trabalhava na Unidade de Pronto Atendimento -UPA- de Assis, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

A família do motorista de aplicativo Anderson Brito, o ‘Kid Brito’ (foto abaixo), de 48 anos, que morreu em São José do Rio Preto, ainda não definiu o horário e local do sepultamento, que acontecerá nesta segunda-feira.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!