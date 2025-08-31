A770 – III etapa da Copa Assis de Kart terá largada às 10h30

O Kartódromo Ayrton Senna do Brasil, localizado atrás do Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira, recebe neste domingo, dia 31 de agosto, dezenas de pilotos de várias cidades para a disputa da III etapa da Copa Assis de Kart.

Os portões serão abertos a partir das 10 horas e a entrada é franca.

No local, haverá comércio de bebidas e opções gastronômicas.

A partir das 10h30, será dada a largada.

Haverá disputa das categorias Força Livre, RD135 e Indoor.

Desde a tarde deste sábado, dia 30, pilotos e mecânicos já estão no Kartódromo para ajuste das máquinas e treinos.