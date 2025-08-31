A771 – Morre Anderson ‘Kid’ Brito, aos 48 anos

Foi encontrado morto no apartamento onde estava residindo, em São José do Rio Preto, o motorista de aplicativo Anderson Brito, conhecido como ‘Kid Brito‘ (foto abaixo), de 48 anos.

A suspeita é que ela tenha morrido de infarto há, pelo menos, dois dias.

O irmão de Anderson viajou para São José do Rio Preto na madrugada deste domingo, dia 31 de agosto, para obter mais detalhes sobre a morte e liberar o corpo, que será transladado para Assis.

Segundo informações, Kid Brito teria ido para São José do Rio Preto porque em Assis o movimento para motoristas de aplicativo estava muito abaixo do esperado.

Kid Brito era formado em fotografia pela Fundação Educacional do Município de Assis e tinha uma vida social intensa na cidade.

Ele é filho do conhecido ‘Britão’, aposentado da Sabesp.

Ainda não informações sobre velório e horário do sepultamento.