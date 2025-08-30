A769 – Seis sepultamentos em Assis neste dia 30 de agosto

Há seis sepultamentos programados para o Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, neste sábado, dia 30 de agosto.
No início da manhã, às 8h30, foi sepultada a senhora Lenira Lima Cardoso Martins, de 67 anos.
Logo depois, às 9 horas, houve o sepultamento da senhora Dalicia Pereira de Souza Santos, de 86 anos.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o jovem Lucas Eduardo Silva Lopes, de 22 anos, que morreu em São Paulo e está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.
Às 15 horas, haverá o sepultamento do senhor Jair Francisco Duarte, de 59 anos, que está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30.
No mesmo horário, 15 horas, será sepultada a senhora Dagmar Silva Fornasier, de 73 anos, que está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30.
Logo depois, às 15h30, haverá o sepultamento do senhor José Carlos Pinto (foto abaixo), de 66 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15 horas.
