A768 – Três sepultamentos em Assis neste dia 29 de agosto

Há três sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 29 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da tarde, às 15 horas, será sepultada a senhora Maria Aparecida Ancis Motta, de 83 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14h30.

Logo depois, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Ivone Carneiro Anders (foto abaixo), de 89 anos, que está sendo velada na Igreja Presbiteriana Renovada, da rua Humberto de Campos, 220, na vila Xavier, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

O corpo do jovem Lucas Eduardo da Silva Lopes, 22 anos, que morreu em São Paulo, será transladado para Assis, mas ainda não foi definido onde será velado e o horário do sepultamento, que poderá acontecer amanhã, dia 30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!