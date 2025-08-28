A767 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 28 de agosto

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 28 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, será sepultada a senhora Mintaha Jubran Bueno, conhecida como ‘dona Marta‘, de 101 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 8h30.

A senhora Neili das Dores, de 67 anos, está sendo velada no Complexo Prudenciana, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – Cleonice Rodrigues Amaral, de 51 anos, está sendo velada na Igreja Assembleia de Deus, na avenida Mário de Vito, no Parque Universitário, em Assis, mas será sepultada em Tarumã.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!