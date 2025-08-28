A767 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 28 de agosto

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 28 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, será sepultada a senhora Mintaha Jubran Bueno, conhecida como ‘dona Marta‘, de 101 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 8h30.

A senhora Neili das Dores, de 67 anos, está sendo velada no Complexo Prudenciana, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

REGIÃOCleonice Rodrigues Amaral, de 51 anos, está sendo velada na Igreja Assembleia de Deus, na avenida Mário de Vito, no Parque Universitário, em Assis, mas será sepultada em Tarumã.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Veja também

A763 – Homem é preso em plantação de trigo, após abandonar carro recheado de maconha

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante numa plantação de trigo, após fugir …

Criado por Urias Turbiani |
© Copyright 2025, Todos os Direitos Reservados