A766 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 27 de agosto

Há quatro sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 27 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
O violeiro Gonçalo Aranha (foto abaixo), de 76 anos, o ‘Rui Barbosa’ que formava dupla sertaneja com ‘Floriano’, está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30. O sepultamento foi confirmado para o final da manhã, às 11 horas.
No início da tarde, às 14 horas, será sepultado o senhor Valdenir Schmit, de 78 anos, que morreu em Tocantins. Ele está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.
O senhor José Ricardo dos Santos está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas. O sepultamento acontecerá às 15h30.
Logo depois, às 16 horas, será sepultado Guilherme Chapi Neto (foto abaixo), de 43 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
REGIÃO – Em Maracaí, às 10h30, será sepultada a senhora Maria Franco Roberto, de 85 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!