A765 – Morre o violeiro Gonçalo Aranha, o ‘Rui Barbosa’, que fazia dupla com ‘Floriano’

Morreu na tarde desta terça-feira, dia 26 de agosto, no Hospital da UNIMAR, em Marília, aos 76 anos, o violeiro Gonçalo Aranha (foto abaixo).

Gonçalo usava o nome artístico de ‘Rui Barbosa’ e, durante décadas, formava dupla sertaneja com o inseparável amigo de viola Orlando Fernandes de Lima, que usava o nome de ‘Floriano’.

A dupla se apresentou em vários eventos e programados de rádio na região e chegou a gravar um CD.

O corpo de Gonçalo Aranha já foi transladado para Assis e está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

O sepultamento acontecerá nesta quarta-feira, dia 27, às 11 horas, no Cemitério Municipal da Saudade.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!