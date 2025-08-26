A764 – Três sepultamentos em Assis neste dia 26 de agosto

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 26 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da manhã, às 8h30, foi sepultado o senhor Waldir Rosa de Moraes (foto abaixo), de 64 anos.
No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Jerusa Maria da Silva Cabello (foto abaixo), de 85 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.
No início da tarde, às 13h30, será sepultada a senhora Luzia Buzzo Grecco, de 99 anos, que está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.
REGIÃO – No período da manhã, às 10 horas, haverá o sepultamento de Maria de Fátima Ferreira Xavier (foto abaixo), de 52 anos, no Cemitério Municipal de Tarumã.
Em Cândido Mota, às 11 horas, será sepultado o senhor Benedito Augusto da Costa, de 76 anos.
No final da tarde, às 17 horas, haverá o sepultamento da senhora Patrocínia Macedo Ferreira, de 73 anos, em Tarumã.
