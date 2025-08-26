A763 – Homem é preso em plantação de trigo, após abandonar carro recheado de maconha

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante numa plantação de trigo, após fugir do cerco policial e abandonar um carro com mais de 300 kg de maconha.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária, na madrugada desta terça-feira, dia 26 de agosto, em Florínea.

Por volta de 1h30 da madrugada, os policiais que realizavam patrulhamento no km 449+750 metros da rodovia Miguel Jubran, a SP-333, deram sinal de parada obrigatória ao motorista de um veículo Nissan Kwid, cinza, com placas de Londrina, que trafegava com destino ao interior de São Paulo.

O motorista não obedeceu o sinal de parada e fugiu em direção a Assis.

Após nove km fugindo pela rodovia, o motorista abandonou o carro no km 440 e saiu correndo, a pé, em meio a uma plantação de trigo.

Os policiais estacionaram a viatura e perseguiram o fugitivo, que foi alcançado, dominado e recebeu voz de prisão.

No carro, que tinha a placa adulterada, os policiais rodoviários localizaram e apreenderam 515 tabletes de maconha, que pesavam 338 quilos e 170 gramas.

Conduzido á Central de Polícia Judiciária de Assis, o motorista, que não teve sua identidade divulgada, teve a voz de prisão ratificada pelo delegado de polícia de plantão e foi levado para a Cadeia de Lutécia, onde aguardará a audiência de custódia.

A droga e o veículo foram apreendidos.

De acordo com uma consulta realizada, os policiais descobriram que o veículo com placas de Londrina foi emplacado na cidade de Jundiaí-SP e adulterado para fins criminosos.

Imagem: Polícia Rodoviária