A762 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 25 de agosto

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 25 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Argemiro Quaresmo dos Santos (foto abaixo), de 69 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30
No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento de Márcia Maria Alves (foto abaixo), de 49 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
REGIÃO – Na vizinha cidade de Tarumã, está sendo velada Maria de Fátima Ferreira Xavier (foto abaixo), de 52 anos. O sepultamento está marcado para a manhã de terça-feira, dia 26.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!